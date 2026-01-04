Infortunio Neres problemi per l’esterno del Napoli La situazione attuale

Dopo la partita vinta dal Napoli, l’attenzione si concentra sull’infortunio di Neres, che solleva preoccupazioni tra i tifosi e lo staff tecnico. La situazione attuale dell’esterno brasiliano rimane sotto osservazione, mentre si attendono aggiornamenti ufficiali sulle sue condizioni. La squadra dovrà valutare eventuali strategie alternative in vista delle prossime gare, in un momento in cui ogni dettaglio diventa cruciale per il cammino stagionale.

Infortunio Neres, problemi per l'esterno del Napoli. La situazione non lascia dubbi Al termine della partita, conclusa con una vittoria convincente, l'attenzione in casa Napoli si è divisa tra la soddisfazione per il risultato e la preoccupazione per l'Infortunio Neres. Il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis, come di consueto, ha voluto complimentarsi pubblicamente con la .

infortunio neres problemi l8217esternoInfortunio Neres durante Lazio-Napoli: come sta e ultime notizie - Brutte notizie per il Napoli, che durante il secondo tempo della sfida contro la Lazio ha perso David Neres a causa di un infortunio. corrieredellosport.it

infortunio neres problemi l8217esternoInfortunio Neres, Conte non si sbilancia: "Non è muscolare, aspettiamo esami" - Antonio Conte, allenatore del Napoli, è intervenuto a Dazn al termine della partita vinta dal Napoli contro la Lazio: "Infortunio Neres? tuttonapoli.net

infortunio neres problemi l8217esternoNapoli, la prima diagnosi dopo l'infortunio di Neres: è in dubbio per l'Hellas Verona - A metà secondo tempo si è fermato David Neres, costretto ad alzare bandiera. tuttomercatoweb.com

