Dopo la partita vinta dal Napoli, l’attenzione si concentra sull’infortunio di Neres, che solleva preoccupazioni tra i tifosi e lo staff tecnico. La situazione attuale dell’esterno brasiliano rimane sotto osservazione, mentre si attendono aggiornamenti ufficiali sulle sue condizioni. La squadra dovrà valutare eventuali strategie alternative in vista delle prossime gare, in un momento in cui ogni dettaglio diventa cruciale per il cammino stagionale.

Infortunio Neres, problemi per l’esterno del Napoli. La situazione non lascia dubbi Al termine della partita, conclusa con una vittoria convincente, l’attenzione in casa Napoli si è divisa tra la soddisfazione per il risultato e la preoccupazione per l’Infortunio Neres. Il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis, come di consueto, ha voluto complimentarsi pubblicamente con la . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Infortunio Neres, problemi per l’esterno del Napoli. La situazione attuale

Infortunio Neres durante Lazio-Napoli: come sta e ultime notizie - Brutte notizie per il Napoli, che durante il secondo tempo della sfida contro la Lazio ha perso David Neres a causa di un infortunio. corrieredellosport.it