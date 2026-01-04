Industria disperata per la tassa europea sull’import di acciaio Va fermata subito

L'industria italiana si trova di fronte a nuove sfide a causa della tassa europea sull’import di acciaio, che rischia di danneggiare imprese e occupazione. Inoltre, il sistema di tariffe colpisce anche settori come cemento e alluminio, aggravando le difficoltà. È importante sensibilizzare i governi e promuovere un dialogo costruttivo per trovare soluzioni che tutelino gli interessi delle imprese e dell’economia nazionale.

Il Cbam colpisce anche l'inquinamento da cemento e alluminio Imprenditori pronti a manifestare. Meglio pressare i governi. Le norme ambientali dell'Ue stanno aumentando il rischio di de-industrializzazione in Italia e nel sistema economico europeo invece di ridurlo. Ora ritengo necessaria un'azione correttiva molto forte delle regole europee con lo scopo di armonizzare quelle ambientali di competitività industriale globale per evitare che la loro divergenza porti a crisi sistemiche. Il 2 gennaio e ieri ho ricevuto un numero inusuale di messaggi da attori industriali che mi chiedevano uno scenario strategico per perseguire una tale armonizzazione – che spesso ho invocato nei miei articoli sul piano macro – cominciando però dal livello micro percepito come più pericoloso dalle imprese: eliminare il Carbon Border Adjustment Mechanism (Cbam, cioè il meccanismo di aggiustamento doganale per fini decarbonizzanti) in vigore dal 1° gennaio.

