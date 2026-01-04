Indonesia famiglia spagnola dispersa dopo naufragio | ritrovato un secondo corpo

Durante le operazioni di ricerca in Indonesia, sono stati rinvenuti un secondo corpo tra i dispersi di un naufragio di un’imbarcazione turistica. La famiglia spagnola, composta da un allenatore di calcio e tre figli, era scomparsa durante le vacanze di Natale. Le autorità continuano le ricerche per individuare eventuali sopravvissuti e fare chiarezza sull’accaduto.

I soccorritori indonesiani hanno recuperato un secondo corpo durante le ricerche di un allenatore di calcio spagnolo e dei suoi tre figli, scomparsi dopo l’affondamento di un’imbarcazione turistica durante le loro vacanze di Natale. La squadra di soccorso ha recuperato il corpo che galleggiava vicino all’isola di Padar, a circa 2 chilometri dal luogo dell’affondamento. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

