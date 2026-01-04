Indonesia famiglia spagnola dispersa dopo naufragio | ritrovato un secondo corpo

Durante le operazioni di ricerca in Indonesia, sono stati rinvenuti un secondo corpo tra i dispersi di un naufragio di un’imbarcazione turistica. La famiglia spagnola, composta da un allenatore di calcio e tre figli, era scomparsa durante le vacanze di Natale. Le autorità continuano le ricerche per individuare eventuali sopravvissuti e fare chiarezza sull’accaduto.

I soccorritori indonesiani hanno recuperato un secondo corpo durante le ricerche di un allenatore di calcio spagnolo e dei suoi tre figli, scomparsi dopo l’affondamento di un’imbarcazione turistica durante le loro vacanze di Natale. La squadra di soccorso ha recuperato il corpo che galleggiava vicino all’isola di Padar, a circa 2 chilometri dal luogo dell’affondamento. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Indonesia, famiglia spagnola dispersa dopo naufragio: ritrovato un secondo corpo Leggi anche: Indonesia, famiglia spagnola dispersa dopo naufragio: ritrovato un corpo Leggi anche: Indonesia, affonda battello turistico: famiglia spagnola dispersa Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Indonesia, famiglia spagnola dispersa dopo naufragio: ritrovato un secondo corpo; Indonesia, affonda battello turistico: famiglia spagnola dispersa; Imbarcazione turistica affonda in Indonesia, dispersa una famiglia spagnola; Imbarcazione turistica affonda in Indonesia, dispersa una famiglia spagnola. Indonesia, famiglia spagnola dispersa dopo naufragio: ritrovato un secondo corpo - (LaPresse) I soccorritori indonesiani hanno recuperato un secondo corpo durante le ricerche di un allenatore di calcio spagnolo e dei suoi tre ... stream24.ilsole24ore.com

Indonesia, affonda battello turistico: famiglia spagnola dispersa - Una famiglia spagnola di quattro persone risulta dispersa dopo che un battello turistico è affondato durante la notte vicino all’isola di Padar, una destinazione popolare all’interno del Parco Naziona ... msn.com

Naufragio in Indonesia: trovati morti i turisti spagnoli dispersi - Quattro turisti spagnoli sono morti dopo il naufragio di un'imbarcazione da turismo vicino all'isola di Padar, in Indonesia View on euronews ... msn.com

17Th Anniversario Juventus Club Indonesia Chapter Pekanbaru Buon Compleanno, Juventus Club Indonesia Chapter Pekanbaru! UNITY AND DIVERSITY PARTE DELLA NOSTRA V17A GEANDE FAMIGLIA JUVENTUS CLUB INDONESIA CHAPTER PEKA x.com

Indonesia, famiglia spagnola dispersa dopo naufragio: ritrovato un corpo - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.