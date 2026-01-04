Individuato e denunciato il ladro delle targhe | è un uomo di 76 anni

Un uomo di 76 anni è stato individuato e denunciato per aver rimosso le targhe di diverse auto ad Arcore, causando disagi ai proprietari. L’episodio, avvenuto nella notte di Capodanno, ha lasciato molti residenti senza targhe e con veicoli irregolari. La vicenda evidenzia l’importanza di controlli e interventi per garantire la sicurezza e la tutela della proprietà privata.

Ha rovinato il Capodanno di decine di arcoresi che la mattina dell'1 gennaio hanno trovato l'auto parcheggiata in strada senza la targa o con la targa divelta. Oltre una ventina le vetture prese di mira dall'uomo che, grazie al sistema di videosorveglianza comunale, è stato individuato e denunciato. Ad Arcore 24 targhe d'auto danneggiate in una notte: il raid dell'insospettabile. Nei guai un 76enne - L'anziano è stato individuato grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza.

L’anziano è stato individuato grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza. I motivi del gesto restano per ora un mistero. L’uomo è stato denunciato a piede libero per i reati di furto e danneggiamento - facebook.com facebook

