Individuato e denunciato il ladro delle targhe | è un uomo di 76 anni
Un uomo di 76 anni è stato individuato e denunciato per aver rimosso le targhe di diverse auto ad Arcore, causando disagi ai proprietari. L’episodio, avvenuto nella notte di Capodanno, ha lasciato molti residenti senza targhe e con veicoli irregolari. La vicenda evidenzia l’importanza di controlli e interventi per garantire la sicurezza e la tutela della proprietà privata.
Ha rovinato il Capodanno di decine di arcoresi che la mattina dell’1 gennaio hanno trovato l’auto parcheggiata in strada senza la targa o con la targa divelta. Oltre una ventina le vetture prese di mira dall’uomo che, grazie al sistema di videosorveglianza comunale, è stato individuato e. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Leggi anche: Ruba un'auto parcheggiata in via Vittorio Emanuele II, ladro individuato e denunciato
Leggi anche: Grave incidente sulla provinciale, muore un uomo di 76 anni
Individuato e denunciato il ladro delle targhe: è un uomo di 76 anni.
Ad Arcore 24 targhe d’auto danneggiate in una notte: il raid dell’insospettabile. Nei guai un 76enne - L’anziano è stato individuato grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza. msn.com
Individuato il ladro che ha rubato la macchina a Rita Dalla Chiesa: “Un uomo di 41 anni con precedenti” - La giornalista aveva raccontato sui social l'accaduto, spiegando che poi l'auto le era stata riportata ... fanpage.it
L’anziano è stato individuato grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza. I motivi del gesto restano per ora un mistero. L’uomo è stato denunciato a piede libero per i reati di furto e danneggiamento - facebook.com facebook
Aggredita una donna in strada a Brindisi: individuato e denunciato il presunto autore x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.