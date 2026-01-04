Indici di Borsa | il punto dopo l’ingresso nel nuovo anno

L'ingresso nel 2026 ha segnato l'inizio di un nuovo anno per gli indici di Borsa, in un periodo caratterizzato dal passaggio tra le festività natalizie e le attività di mercato. Questa fase rappresenta un momento di riflessione sulle tendenze recenti e di analisi delle prospettive future, offrendo agli investitori una panoramica chiara sulla situazione attuale dei mercati finanziari italiani e internazionali.

La settimana che si è appena conclusa ha sancito il passaggio dal 2025 al 2026. Ed è stata una settimana a cavallo tra le festività natalizie. In questo quadro, Pier Nicola Assiso sabato 3 gennaio 2026 in un articolo su LombardReport.com fa il punto sulla situazione degli indici S&P 500, Nasdaq Composite, Future Dax e FTSE MIB 40 Future. S&P 500. Nell'analisi degli indici, Pier Nicola Assiso parte dagli Stati Uniti. In particolare, dall'S&P 500 fornendo un'analisi grafica. "L'S&P500 – scrive Assiso – rimane sostanzialmente sui massimi, sostenuto da una trendline dinamica ascendente ben inclinata anche se mi aspetto una fase sostanzialmente choppy e laterale senza fughe repentine verso l'alto".

