Incidenti stradali 74enne investito e ucciso nel Padovano

Un uomo di 74 anni è deceduto in seguito a un incidente stradale avvenuto nel Padovano, quando è stato investito da un'auto condotta da un giovane di 32 anni. L’incidente si è verificato lungo una strada della zona, e le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto. La notizia evidenzia l’importanza di rispettare le norme di sicurezza sulla strada.

Un 74enne è stato investito da un'auto guidata da un 32enne ed è morto a causa delle ferite riportate nell'impatto. È accaduto a Santa Giustina in Colle, in provincia di Padova, alle 18.30 circa di questa sera, all'altezza di via Dante. Secondo quanto ricostruito, l'anziano è stato colpito dalla Volvo V40 guidata dal giovane che proveniva da Villa del Conte. Sul posto per i rilievi è arrivata una pattuglia dei carabinieri della stazione di Campodarsego e di Camposampiero. Sono in corso accertamenti per stabilire l'esatta dinamica dei fatti.

