Incidenti a Pegli e in Valpolcevera feriti lievi ma viabilità in affanno

Domenica 4 gennaio si sono verificati incidenti a Pegli e nella zona della Valpolcevera, provocando lievi feriti e disagi alla viabilità. In via Opisso e in via 30 Giugno sono intervenute le forze dell'ordine per gestire la situazione e ripristinare il normale flusso di traffico. La presenza delle pattuglie ha contribuito a contenere i disagi e a garantire la sicurezza stradale.

Pomeriggio difficile (domenica 4 gennaio) in via Opisso e in via 30 Giugno: le pattuglie della polizia locale hanno impedito il caos.

Incidenti in città: scontro auto moto a Pegli, tamponamento in via 30 Giugno con rallentamenti e chiusure - A Pegli, in via Opisso, poco dopo le 16, si sono scontrate una moto e una macchina, con un impatto “semi frontale” su cui si stanno accertando dinamiche e responsabilità. msn.com

Incidente in A10, code e rallentamenti tra Pegli e Pra’ in direzione ponente - L'incidente avrebbe coinvolto una vettura su cui viaggiava una donna di circa 50 anni, rimasta ferita nell'impatto ... msn.com

Incidente a Pegli questo pomeriggio, che ha visto coinvolti uno scooter e un'autovettura. Sul posto il personale sanitario e la Polizia Locale. La notizia: https://www.lavocedigenova.it/2026/01/04/leggi-notizia/argomenti/cronaca-5/articolo/incidente-stradale-a- - facebook.com facebook

Incidente a Pegli,centaura e automobilista in codice rosso x.com

