Incidente stradale a San Miniato | cinque auto coinvolte feriti in ospedale

Un incidente stradale si è verificato a San Miniato sabato sera, coinvolgendo cinque veicoli sulla SR429. L’impatto frontale tra due auto ha causato alcuni feriti, che sono stati trasportati in ospedale. L’evento ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per gestire la situazione e chiarire le cause dello scontro.

Scontro frontale tra due auto sabato sera 3 gennaio, intorno alle 22, sulla SR429 nel Comune di San Miniato. Nel sinistro sono rimaste coinvolte altre tre auto in transito. Il personale dei Vigili del fuoco di Pisa ha estratto uno dei conducenti dall'abitacolo della vettura per poi consegnarlo al.

Schianto sulla strada regionale 429: due ricoverati in prognosi riservata - Le conseguenze peggiori le hanno riportate un 36enne di Certaldo e un 58enne di Fucecchio Nell’incidente sono rimaste ferite sei persone che erano su cinque auto. msn.com

