Incidente in tangenziale | ubriaca alla guida travolge vettura della polizia locale

Un incidente si è verificato sulla tangenziale nei pressi dell’uscita Salaria, quando un’auto condotta da una donna in stato di ebbrezza ha travolto un veicolo della polizia locale impegnato in operazioni di segnaletica. L’incidente ha coinvolto gli agenti presenti sul posto, che stanno accertando le cause e le conseguenze dell’accaduto. Nessuna informazione su eventuali feriti al momento.

Ubriaca al volante di un’auto ha centrato in pieno la vettura della polizia locale, con gli agenti che erano impegnati nella sistemazione di una palina segnaletica sulla Tangenziale, altezza uscita Salaria. Attimi di terrore sono stati quelli vissuti intorno alle 4 di domenica 4 gennaio. A darne. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Incidente in tangenziale: ubriaca alla guida travolge vettura della polizia locale Leggi anche: Incidente in tangenziale: ubriaca alla guida travolge l'auto della polizia locale Leggi anche: Contromano in tangenziale: Polizia Locale evita la tragedia e ferma automobilista ubriaca Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Muore pochi giorni dopo lo schianto in tangenziale con l'auto - Non ce l’ha fatta il 71enne Claudio Ridolfo, residente a Caorso, rimasto gravemente ferito nell’incidente frontale avvenuto in tangenziale lo scorso lunedì 29 dicembre. ilpiacenza.it

Incidente in tangenziale, la doppia linea continua, il sorpasso azzardato e lo schianto. Il fratello di Oscar Angioletti: «L'ho visto morire» - Giuseppe era seduto sul lato passeggero del furgone guidato dal fratello, che ha visto morire quando la Mercedes li ha presi in pieno. leggo.it

Chi erano Denis Cannata, Clinton Sala e Oscar Angioletti, morti nell’incidente sulla tangenziale a Bergamo - È di tre morti il bilancio dell’incidente avvenuto oggi domenica 9 novembre sulla tangenziale sud di Bergamo a Stezzano. fanpage.it

Ennesimo incidente a causa di un automobilista che ha imboccato la tangenziale contromano - facebook.com facebook

#Viabilità | #incidente | Tangenziale Est Code tra Salaria e Galleria Giovanni XXIII in direzione Stadio #Luceverde x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.