Incidente in autostrada coda di 4 chilometri tra i caselli di Francavilla e Chieti

Nella tarda mattinata di domenica 4 gennaio si è verificato un incidente in autostrada tra i caselli di Francavilla e Chieti, causando una coda di circa 4 chilometri. Il traffico è attualmente bloccato nel tratto tra Pescara sud Francavilla e Pescara ovest Chieti, con ripercussioni sulla viabilità lungo questa tratta. Si consiglia di monitorare gli aggiornamenti e di pianificare eventuali percorsi alternativi.

Autostrada bloccata, nel tratto compreso prima del casello di Pescara sud Francavilla e Pescara ovest Chieti, a causa di un incidente stradale, nella tarda mattinata di domenica 4 gennaio. Al momento, alle ore 12, sono segnalati 4 chilometri di coda al km 386.Il traffico nel tratto abruzzese è.

