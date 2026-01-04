Incidente ad Ardea | scontro tra due auto Tre morti e un ferito grave

Un grave incidente si è verificato ad Ardea, coinvolgendo due veicoli e provocando tre decessi e un ferito grave. L'episodio ha causato un forte impatto nella comunità locale e sono in corso le indagini per chiarire le dinamiche dell'incidente. La polizia sta lavorando per ricostruire i dettagli e garantire eventuali responsabilità.

Incidente mortale ad Ardea dove hanno perso la vita tre persone a seguito di uno scontro tra due auto. Nell'impatto un 32enne è stato trasportato in gravi condizioni in ospedale, al momento non verserebbe in pericolo di vita. Questo il tragico bilancio del sinistro stradale che si è verificato.

