Incidente a Sant’Agostino auto si ribalta | ferito il conducente

Alle 19.20 a Sant'Agostino si è verificato un incidente che ha coinvolto un'auto, rimasta ribaltata. Il conducente, un uomo di circa 60 anni, ha riportato ferite e le operazioni di soccorso sono in corso. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle autorità, che stanno gestendo la situazione per garantire la sicurezza e fare chiarezza sull’accaduto.

Momenti di apprensione intorno alle 19.20 per un sessantenne rimasto coinvolto in un incidente a Sant'Agostino. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo avrebbe perso il controllo della sua auto tra via del Cavo e via Matteotti, uscendo di strada e ribaltandosi nel fosso. Immediata la chiamata ai soccorsi. Sul posto il 118 con l'elisoccorso, i vigili del fuoco e i carabinieri. I pompieri hanno dovuto estrarre l'automobilista dalle lamiere, poi trasportato fino al campo sportivo del paese dove è stato preso in carico dall'elicottero decollato infine verso l'ospedale. A quanto si apprende, il malcapitato ha riportato alcuni traumi ma non sarebbe in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Incidente a Sant’Agostino, auto si ribalta: ferito il conducente Leggi anche: Camaiore, incidente stradale: auto si ribalta, conducente ferito. Ricoverato al Versilia Leggi anche: La Spezia: auto si ribalta, ferito il conducente La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Incidente a Sant’Agostino, auto si ribalta: ferito il conducente - Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo avrebbe perso il controllo della sua auto tra via ... ilrestodelcarlino.it

