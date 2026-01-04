Incidente a Milano muore il ristoratore Fabrizio Mele | stava per aprire un nuovo locale all'ex Gintoneria di Lacerenza

Un tragico incidente in moto a Milano ha causato la morte di Fabrizio Mele, noto ristoratore di locali come l'Angolo di Napoli e Ciccio Pizza. Mele stava per inaugurare un nuovo locale nell'ex Gintoneria di Lacerenza. La notizia ha suscitato cordoglio nella comunità, segnando una perdita significativa nel settore della ristorazione milanese.

Fabrizio Mele morto in un incidente a Milano: aveva appena rilevato il locale di Davide Lacerenza - Il 37enne è stato accompagnato in condizioni disperate all'Humanitas di Rozzano dove è morto poco dopo. milanotoday.it

Incidente a Milano in via Ascanio Sforza, schianto tra auto e moto: morto 37enne, ferita la passeggera di 24 anni - facebook.com facebook

