Incidente a Milano muore il ristoratore Fabrizio Mele | stava per aprire un nuovo locale all'ex Gintoneria di Lacerenza

Un tragico incidente in moto a Milano ha causato la morte di Fabrizio Mele, noto ristoratore di locali come l'Angolo di Napoli e Ciccio Pizza. Mele stava per inaugurare un nuovo locale nell'ex Gintoneria di Lacerenza. La notizia ha suscitato cordoglio nella comunità, segnando una perdita significativa nel settore della ristorazione milanese.

