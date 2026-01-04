Inchiesta fondi ad Hamas Angela Lano Infopal | Non sono il megafono italiano dell’organizzazione
Angela Lano di Infopal afferma di essere indagata a piede libero e smentisce di essere il megafono italiano di Hamas. In un’intervista, chiarisce che le accuse si basano su un rapporto di due pagine, parte di un’indagine più ampia, e ribadisce la propria posizione e il ruolo di rappresentante.
“Io sono indagata a piede libero perché sarei, secondo 300 pagine di accusa che sono una sintesi di 2.000 pagine scritte dall’intelligence israeliana e consegnate brevi manu fisicamente a Genova, il megafono italiano di Hamas ”. Così la giornalista Angela Lano, direttrice dell’agenzia Infopal, spiega in un’intervista a LaPresse i motivi che l’hanno portata sotto la lente della Procura di Genova, nell’ambito dell’ inchiesta sui presunti finanziamenti italiani ad Hamas che sarebbero gestiti dall’architetto palestinese Mohammad Hannoun, in carcere dal 27 dicembre. L’operazione ha portato all’ arresto di nove persone, tra cui lo stesso Hannoun, dopo 17 perquisizioni scattate in diverse città italiane: Genova, Torino, Bergamo, Firenze, Bologna, Monza e Brianza, Lodi e Sassuolo. 🔗 Leggi su Lapresse.it
