Angela Lano di Infopal afferma di essere indagata a piede libero e smentisce di essere il megafono italiano di Hamas. In un’intervista, chiarisce che le accuse si basano su un rapporto di due pagine, parte di un’indagine più ampia, e ribadisce la propria posizione e il ruolo di rappresentante.

“Io sono indagata a piede libero perché sarei, secondo 300 pagine di accusa che sono una sintesi di 2.000 pagine scritte dall’intelligence israeliana e consegnate brevi manu fisicamente a Genova, il megafono italiano di Hamas ”. Così la giornalista Angela Lano, direttrice dell’agenzia Infopal, spiega in un’intervista a LaPresse i motivi che l’hanno portata sotto la lente della Procura di Genova, nell’ambito dell’ inchiesta sui presunti finanziamenti italiani ad Hamas che sarebbero gestiti dall’architetto palestinese Mohammad Hannoun, in carcere dal 27 dicembre. L’operazione ha portato all’ arresto di nove persone, tra cui lo stesso Hannoun, dopo 17 perquisizioni scattate in diverse città italiane: Genova, Torino, Bergamo, Firenze, Bologna, Monza e Brianza, Lodi e Sassuolo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Inchiesta fondi ad Hamas, Angela Lano (Infopal): “Non sono il megafono italiano dell’organizzazione”

Leggi anche: L'asse Italia-Brasile di Angela Lano: così la direttrice di Infopal tesseva la rete di Hamas e Hezbollah

Leggi anche: Finanziamenti ad Hamas: indagata Angela Lano, giornalista proPal e No Tav

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Finanziamenti al terrorismo, 1 milione di euro e materiale Hamas nelle 17 perquisizioni; Fondi pro Hamas: nelle carte dell’inchiesta il nome di Angela Lano, attivista e giornalista; Inchiesta su fondi ad Hamas: negli atti citato l’imam di Torino Shahin; “Soldi per Hamas, nascosti i pc”. Indagati in 25, italiani nella rete.

Chi è Angela Lano, la giornalista finita nei guai nell'inchiesta su Hannoun e i fondi ad Hamas - La direttrice dell'agenzia InfoPal è indagata con l'accusa di aver fatto attività propagandistica per i terroristi ... tag24.it