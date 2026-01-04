Incendio in discoteca nel Salernitano scatta l'allarme | arrivano i pompieri a Pontecagnano

Da fanpage.it 4 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un principio di incendio si è verificato presso una discoteca a Pontecagnano Faiano, nel Salernitano. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno inviato tre autobotti per gestire la situazione. L'intervento ha permesso di contenere i rischi e di garantire la sicurezza delle persone presenti. Nessuna conseguenza grave è stata segnalata fino a questo momento.

Principio di incendio in una discoteca di Pontecagnano Faiano. Sul posto i vigili del fuoco con tre autobotti. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: “C’è un incendio in ospedale” e arrivano i pompieri: cos’è successo davvero

Leggi anche: “C’è un incendio in ospedale” e arrivano i pompieri: cos’è successo davvero

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Incendio distrugge yacht di 24 metri nelle acque di Sapri - Un violento incendio ha completamente distrutto uno yacht di 24 metri ormeggiato nel porto turistico di Sapri, nel Salernitano. ansa.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.