Incendio in discoteca nel Salernitano scatta l'allarme | arrivano i pompieri a Pontecagnano
Un principio di incendio si è verificato presso una discoteca a Pontecagnano Faiano, nel Salernitano. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno inviato tre autobotti per gestire la situazione. L'intervento ha permesso di contenere i rischi e di garantire la sicurezza delle persone presenti. Nessuna conseguenza grave è stata segnalata fino a questo momento.
