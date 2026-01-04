Incendio di Crans Montana il Niguarda chiede aiuto all' ospedale genovese per un farmaco esclusivo

Il Niguarda di Milano ha richiesto l’assistenza dell’ospedale genovese per un farmaco esclusivo e specifico, necessario a trattare i feriti provenienti dall’incendio di Crans Montana. Questa collaborazione mira a garantire le cure più adeguate ai pazienti, grazie alla disponibilità di un medicinale che si distingue per la sua efficacia e specificità. La collaborazione tra strutture ospedaliere è fondamentale per rispondere prontamente a emergenze di questa natura.

C'è un farmaco “esclusivo e specifico”, utile per curare i feriti arrivati da Crans Montana al Niguarda di Milano. Un farmaco essenziale in questa fase, che il nosocomio meneghino ha richiesto urgentemente all'ospedale Villa Scassi di Sampierdarena, Genova. Si tratta di 15 flaconi di estratto di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Incendio di Crans Montana, il Niguarda chiede aiuto all'ospedale genovese per un farmaco esclusivo Leggi anche: Crans-Montana, l'ospedale Niguarda chiede aiuto al Villa Scassi per un farmaco esclusivo Leggi anche: Crans-Montana: Niguarda, l’ospedale dell’attesa e delle ultime speranze Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Incendio a Crans Montana: tre ricoverati in coma al Niguarda, arrivato un 15enne di Milano; Ragazza 16enne milanese in coma a Zurigo dopo l'incendio a Crans-Montana. Altri 3 giovani al Niguarda con gravi ustioni; «Al Niguarda di Milano in arrivo altri quattro feriti nell'incendio di Crans-Montana»; Incendio a Crans Montana, l'arrivo al Niguarda dei tre ragazzi italiani feriti. Incendio Crans Montana, identificate tre vittime italiane: sono tutte minorenni. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Incendio Crans Montana, identificate tre vittime italiane: sono tutte minorenni. tg24.sky.it

Crans-Montana, il numero delle vittime identificate sale a 24 - In arrivo altri due ragazzi al Niguarda, Kean Talingdan e Leonardo Bove, riconosciuti grazie al Dna. repubblica.it

Crans-Montana, svizzeri i primi quattro morti dell’incendio. Al Niguarda arriva l’ultima ferita italiana: è una 15enne - Identificate le prime vittime del rogo al locale Constellation. altarimini.it

Sale a 24 il numero delle vittime dell'incendio di Crans-Montana identificate dalla polizia svizzera. #ANSA x.com

L’incendio al “Le Constellation” di Crans-Montana ci ricorda una verità scomoda ma fondamentale: i pericoli spesso si nascondono proprio nei luoghi che riteniamo più sicuri. Locali, club, discoteche, eventi: spazi di svago, musica e divertimento, ma anche am - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.