Incendio al Mercatone 99 di Pontecagnano | il video

Nella notte di sabato, un incendio ha interessato il Mercatone 99 di Pontecagnano. Oltre alle forze dell’ordine e ai vigili del fuoco, anche i volontari di Verde Pubblico Salerno ODV sono intervenuti sul posto per offrire supporto. L’intervento ha coinvolto diverse realtà nella gestione dell’emergenza, contribuendo a contenere i danni e garantire la sicurezza. Ecco il video che documenta quanto avvenuto.

Oltre ai vigili del fuoco e alle forze dell'ordine, anche una squadra di Volontariato Verde Pubblico Salerno ODV sabato sera, é giunta a Pontecagnano per fornire il suo supporto dopo il rogo che ha avvolto la struttura "Mercatone 99". Al fianco delle Guardie Ecozoofile Anpana, i volontari.

Rogo nella notte, distrutta attività commerciale a Pontecagnano - Stampa Un violento incendio ha squarciato la serata a Pontecagnano Faiano, dove un capannone commerciale lungo via Amerigo Vespucci è stato divorato dalle fiamme. salernonotizie.it

Spaventoso incendio distrugge completamente un deposito di merci cinesi - L'articolo Spaventoso incendio distrugge completamente un deposito di merci cinesi proviene da OttoPagine. msn.com

Incendio nella notte a Pontecagnano Faiano: distrutto il Mercatone 99

Pontecagnano, in fiamme megastore cinese Sono a lavoro dieci squadre dei Vigili del Fuoco per domare l'incendio che ha distrutto il capannone di 99 Mercatone, attività gestita da cittadini di nazionalità cinese, a Pontecagnano Faiano, in via Amerigo Vespuc - facebook.com facebook

