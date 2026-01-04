Incendio ai cassonetti evacuato tutto l' hospice

Stamattina a Venezia, l’hospice Fatebenefratelli di Cannaregio è stato evacuato a causa di un incendio ai cassonetti dei rifiuti. Intorno alle 9.30, i fumi generati dall’incendio hanno attivato l’allarme interno, rendendo necessaria l’evacuazione del personale e dei pazienti. L’intervento delle squadre di emergenza è ancora in corso per mettere in sicurezza la zona e accertare le cause dell’incendio.

Evacuato l'hospice Fatebenefratelli a Venezia stamattina, domenica 4 gennaio, perché verso le 9.30 un incendio ai contenitori dei rifiuti davanti all'ospedale e casa di riposo di Cannaregio ha sprigionato fumi che hanno fatto partire l'allarme all'interno della struttura sanitaria e il personale.

Incendio nella zona del Ponte Vecchio, bruciano cassonetti e cestini. Il consigliere comunale Davide Pieruccini denuncia una situazione fuori controllo e accusa: «Minimizzare significa voltarsi dall’altra parte» - facebook.com facebook

Cassonetti in fiamme, trovato l’autore degli incendi: arrestato x.com

