Inaugurata alle Cucine Popolari la quinta esposizione del ciclo Non c’è estetica senza etica

Domenica alle Cucine Popolari è stata inaugurata la quinta esposizione del ciclo “Non c’è estetica senza etica”. La mostra, curata da Paolo Degli Angeli, presenta opere di diversi artisti e si inserisce in un percorso volto a esplorare il rapporto tra estetica ed etica. Un'occasione per riflettere sul valore sociale e culturale dell’arte, all’interno di uno spazio dedicato alla comunità.

Domenica alle Cucine Popolari, ha inaugurato la quinta esposizione del ciclo “Non c’è estetica senza etica”, mostra di opere di artisti vari pensata e progettata da Paolo Degli Angeli. Dopo le nuvole di Giovanna Benzi, il figurativo di denuncia di Luciano Paganelli, le piccole astrazioni di Maria. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Inaugurata alle Cucine Popolari la quinta esposizione del ciclo “Non c’è estetica senza etica" Leggi anche: Una cena per fare del bene, alle Cucine Popolari l'evento a sostegno del Convivium per l’Alzheimer Leggi anche: Raid alle Cucine Popolari. Danni alle auto dei volontari: "Un atto intimidatorio" Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Cucine Popolari amplia il menù. Domani riapre il ristorante, al via anche esposizioni di quadri - Ricomincia a battere il grande cuore delle Cucine Popolari, in sintonia con quello dei tanti che a questo progetto di solidarietà continuano a collaborare tra volontariato e donazioni: di tempo, di ... ilrestodelcarlino.it Le Cucine Popolari: pasti e condivisione per chi si trova in condizioni di bisogno - Da anni frequenta quella che per tutti gli ospiti non è solo una mensa, ma un punto di riferimento per le persone fragili o in difficoltà, dove incontrarsi ... rainews.it Inaugurata Casa ANGSA a Pescara Giovedì 18 Dicembre in via dell’Emigrante, è stata inaugurata Casa ANGSA, un nuovo spazio di inclusione e supporto per ragazzi con disturbo dello spettro autistico. Il progetto, promosso da ANGSA Abruzzo, mira a favor - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.