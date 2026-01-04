Con la conclusione del girone di andata in Seconda Categoria, si delineano le posizioni di vertice. La sfida tra Pontremoli e Serricciolo, in alta quota, rappresenta uno degli incontri più attesi. Al momento, Massarosa guida la classifica con 28 punti, seguito da un gruppo di squadre che si contendono le prime posizioni. La stagione prosegue con molte sfide ancora da definire, offrendo agli appassionati un campionato equilibrato e avvincente.

Ci eravamo lasciati alla "quattordicesima", ultima dell’anno vecchio con questa situazione: Massarosa al comando del campionato di Seconda categoria con 28 punti, a due lunghezze in stretto ordine alfabetico il trio Pontremoli, Salavetitia Seravezza e Serricciolo, in quarta fila insegue il Corsanico (24), questo pomeriggio sul "Luni Paper Arena" a Fivizzano ospite della Gragnolese (20). Si riprende alle 14,30 nella prima domenica del 2026 che è anche l’ultima giornata del girone d’andata, turno dove ci sono ottimi motivi di richiamo. In programma c’è la " stralunigianpalla "; al "Lunezia" giocano le due seconde forze del sempre più avvincente torneo Pontremoli-Serricciolo, in contemporanea in via delle Pinete scende in campo il Salavetitia Seravezza ospite del Ricortola. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - In Seconda Categoria cala il sipario sul girone di andata. Scontro spettacolare in alta quota tra Pontremoli e Serricciolo

