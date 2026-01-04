in scena il concerto del coro santa cecila

Oggi alle 17, presso la Chiesa di San Francesco a Grosseto, si svolgerà il concerto del Coro Santa Cecilia di Firenze. L’evento conclude il progetto culturale

GROSSETO Oggi alle 17 la Chiesa di San Francesco a Grosseto ospita il concerto del Coro Santa Cecilia di Firenze, appuntamento conclusivo del progetto culturale "Il lato nascosto della musica", avviato lo scorso ottobre. Il concerto è organizzato dall’associazione Archeosofica di Grosseto, con il contributo di Fondazione Grosseto Cultura e il patrocinio del Comune e della Provincia di Grosseto. L’ingresso è libero. Il Coro Santa Cecilia di Firenze si esibirà per la prima volta nella Chiesa di San Francesco ed è diretto dal maestro Alessandro Benassai, con accompagnamento al pianoforte del maestro Alessandro Pelagatti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

