In Romagna, sono attive numerose sperimentazioni mediche che contribuiscono allo sviluppo della medicina moderna. La mappa delle sperimentazioni e gli indennizzi per i volontari offrono trasparenza e tutela, riconoscendo il ruolo fondamentale di chi partecipa alla ricerca. Questi progetti rappresentano un elemento chiave nel progresso scientifico, spesso migliorando le prospettive di cura e qualità della vita dei pazienti.

Un vero e proprio pilastro della medicina moderna. Le sperimentazioni cliniche sono ormai un volano essenziale della ricerca e, in molti casi, hanno ribaltato prognosi considerate senza speranza. Solo nel 2023 l’Aifa (l’Agenzia italiana del farmaco) ha approvato 611 nuovi studi, in larga parte. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

© Riminitoday.it - In Romagna sono attive centinaia di sperimentazioni mediche: la mappa e gli indennizzi per i volontari

Leggi anche: Dall’oncologia alle malattie rare: la mappa delle sperimentazioni cliniche in Romagna

Leggi anche: A Trieste centinaia di sperimentazioni cliniche per scoprire cure innovative: ecco quali sono

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

In Romagna sono attive centinaia di sperimentazioni mediche: la mappa e gli indennizzi per i volontari.

Perché in Emilia e in Romagna il rischio di alluvioni è sempre così alto? - Negli ultimi tre anni e mezzo diversi abitanti della zona di Faenza, Bagnacavallo e Castel Bolognese, in Romagna, sono stati evacuati sei volte, l’ultima due giorni fa. ilpost.it