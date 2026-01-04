In quel Paese conosco aziende e ho amici Diritto violato ma il popolo era stanco di Maduro

In Venezuela, pur tra tensioni e difficoltà, la situazione attuale sembra stabile nelle principali città, secondo fonti affidabili. Dopo l’attacco degli Stati Uniti che ha coinvolto Maduro e causato vittime tra civili e militari, non sono stati segnalati disordini o rivolte nelle aree urbane più importanti. Conosco bene il Paese e le sue realtà, e questa informazione offre un quadro aggiornato sulla situazione politica e sociale in Venezuela.

"Ho appena chiamato un caro amico venezuelano che ha collaborato con me e mi ha confermato che al momento a Caracas e nelle altre città più importanti non si segnalano disordini o rivolte dopo l’attacco degli Usa, che pure ha fatto morti e feriti tra i civili e i militari oltre al sequestro di Maduro e di sua moglie. L’attacco americano è una palese violazione del diritto internazionale, ma il popolo venezuelano era molto stanco di Maduro". A parlare è Maurizio Lippi di Galeata (nella foto), 65 anni, agrotecnico che in Venezuela ha lavorato a lungo come consulente dal 1990 al 2000 per diverse aziende produttrici di zucchero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

