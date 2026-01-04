In Venezuela, pur tra tensioni e difficoltà, la situazione attuale sembra stabile nelle principali città, secondo fonti affidabili. Dopo l’attacco degli Stati Uniti che ha coinvolto Maduro e causato vittime tra civili e militari, non sono stati segnalati disordini o rivolte nelle aree urbane più importanti. Conosco bene il Paese e le sue realtà, e questa informazione offre un quadro aggiornato sulla situazione politica e sociale in Venezuela.

"Ho appena chiamato un caro amico venezuelano che ha collaborato con me e mi ha confermato che al momento a Caracas e nelle altre città più importanti non si segnalano disordini o rivolte dopo l’attacco degli Usa, che pure ha fatto morti e feriti tra i civili e i militari oltre al sequestro di Maduro e di sua moglie. L’attacco americano è una palese violazione del diritto internazionale, ma il popolo venezuelano era molto stanco di Maduro". A parlare è Maurizio Lippi di Galeata (nella foto), 65 anni, agrotecnico che in Venezuela ha lavorato a lungo come consulente dal 1990 al 2000 per diverse aziende produttrici di zucchero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "In quel Paese conosco aziende e ho amici. Diritto violato, ma il popolo era stanco di Maduro"

Leggi anche: Francesca Albanese a La7: “Governo Meloni ha aiutato il popolo di Gaza? Pura fandonia. Ha violato il diritto internazionale”

Leggi anche: Un diritto violato per un "nemico" è un diritto violato per tutti

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

In quel Paese conosco aziende e ho amici. Diritto violato, ma il popolo era stanco di Maduro.

Ero così giovane, avevo 24 quando presi la valigia e me ne andai. Volevo fare il giornalista, e la destinazione era un posto lontano dal nome esotico, il Venezuela, dove avevo anche degli zii. Quel paese fu per me una vera scoperta, lontano dall'Italia. Sarà ch - facebook.com facebook

Noi, che spesso ci avete chiamati i “liberali guerrafondai”, abbiamo sempre affermato il primato del diritto internazionale nel mondo globale: per tutti, compresi coloro che lo hanno ignorato per anni, come il #Venezuela. Il Venezuela è quel Paese che ha ricon x.com