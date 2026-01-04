In piazza torna lo spettacolo Epifania nel segno delle befane

Da ilrestodelcarlino.it 4 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In piazza torna lo spettacolo dell’Epifania con la tradizionale Discesa delle Befane da Palazzo dei Capitani. L’evento conclude le festività natalizie nel centro storico, offrendo un momento di tradizione e convivialità per la comunità. L’appuntamento, giunto alla sua nuova edizione, rappresenta un momento di richiamo culturale e sociale, mantenendo vivo il legame con le radici locali e le consuetudini della città delle Cento Torri.

Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento con la ‘ Discesa delle Befane ’ da Palazzo dei Capitani. E’ tutto pronto infatti per il gran finale delle festività natalizie nel cuore della città delle Cento Torri. Martedì 6 gennaio, Piazza del Popolo tornerà ad animarsi per l’attesissimo evento ‘Arriva la Befana’, un appuntamento che promette di regalare emozioni a migliaia di persone. Il momento clou della mattinata è previsto a partire dalle ore 11.30, quando tutti i presenti resteranno con il naso all’insù per assistere alla spettacolare discesa acrobatica delle simpatiche vecchine dal Palazzo dei Capitani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

in piazza torna lo spettacolo epifania nel segno delle befane

© Ilrestodelcarlino.it - In piazza torna lo spettacolo. Epifania nel segno delle befane

Leggi anche: Carri allegorici, befane e befanotti: a Galeata per l'Epifania si fa festa in piazza tra djset e gastronomia

Leggi anche: Befane in trattore, musica e premi: tutto pronto per l'Epifania a Cavezzo

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

La Befana 115 torna a volare su piazza della Rocca; In piazza torna lo spettacolo. Epifania nel segno delle befane; Torna l’Epifania a Piazza Mercato con la fiera del Giocattolo e della Calza: tre giorni di musica, dolci ed eventi; Epifania, feste nei paesi e calze per i bambini. E torna a sorpresa anche Babbo Natale.

piazza torna spettacolo epifaniaIn piazza torna lo spettacolo. Epifania nel segno delle befane - E’ tutto pronto infatti per il gran finale delle festività natalizie nel cuore della città delle Cento ... msn.com

piazza torna spettacolo epifaniaEpifania in allegria: torna la Befana del Ponte del Diavolo - Dolci, auto d’epoca e spettacoli per tutta la famiglia a Tolentino Torna il 6 gennaio “L’arrivo della Befana del Ponte del Diavolo”, l’atteso evento organizzato dall’associazione “I Ponti del Diavolo” ... youtvrs.it

piazza torna spettacolo epifaniaEpifania in Romagna tra riti antichi, musica e grandi feste di comunità - Sempre il 6 gennaio, Misano Adriatico celebra l’Epifania con una giornata scandita da due momenti simbolici. chiamamicitta.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.