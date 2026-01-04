In piazza torna lo spettacolo Epifania nel segno delle befane

In piazza torna lo spettacolo dell’Epifania con la tradizionale Discesa delle Befane da Palazzo dei Capitani. L’evento conclude le festività natalizie nel centro storico, offrendo un momento di tradizione e convivialità per la comunità. L’appuntamento, giunto alla sua nuova edizione, rappresenta un momento di richiamo culturale e sociale, mantenendo vivo il legame con le radici locali e le consuetudini della città delle Cento Torri.

Si rinnova anche quest'anno l'appuntamento con la ' Discesa delle Befane ' da Palazzo dei Capitani. E' tutto pronto infatti per il gran finale delle festività natalizie nel cuore della città delle Cento Torri. Martedì 6 gennaio, Piazza del Popolo tornerà ad animarsi per l'attesissimo evento 'Arriva la Befana', un appuntamento che promette di regalare emozioni a migliaia di persone. Il momento clou della mattinata è previsto a partire dalle ore 11.30, quando tutti i presenti resteranno con il naso all'insù per assistere alla spettacolare discesa acrobatica delle simpatiche vecchine dal Palazzo dei Capitani.

