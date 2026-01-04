In Marocco esiste una città completamente blu la storia dietro al colore di Chefchaouen

Chefchaouen, nota come la città blu del Marocco, si distingue per le sue abitazioni dipinte di tonalità azzurre. Questa caratteristica unica, presente fin dal passato, riflette influenze culturali e spirituali, rendendo il centro storico un luogo di grande fascino. Passeggiare tra i suoi vicoli permette di scoprire un patrimonio ricco di tradizione e storia, arricchito da mercati e piazze animate.

