In Honduras vince Asfura ma le urne non bastano | a decidere c’è anche l’ombra lunga di Washington

In Honduras, il risultato elettorale vede Asfura in testa, ma le elezioni non sono definitive. La stabilità politica del paese è influenzata anche da fattori esterni, tra cui l’intervento di attori internazionali come gli Stati Uniti. La presenza di Washington nel processo politico evidenzia come le decisioni sul futuro dell’Honduras vadano oltre le urne e coinvolgano interessi geopolitici più ampi.

In Honduras, ancora una volta, le urne non bastano. A decidere il futuro del Paese non è solo il voto popolare, ma l’ombra lunga di Washington e di un progetto geopolitico che ha in Donald Trump il suo regista più spregiudicato. A fine dicembre, in pieno clima natalizio, il Consiglio Nazionale Elettorale ha proclamato vincitore Nasry “Tito” Asfura, candidato conservatore del Partido Nacional, con un margine strettissimo su Salvador Nasralla, al termine di uno scrutinio caotico, interrotto più volte, con sistemi informatici in tilt e un conteggio manuale mai del tutto chiarito. Però non si tratta solo di una questione tecnica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - In Honduras vince Asfura, ma le urne non bastano: a decidere c’è anche l’ombra lunga di Washington Leggi anche: Presidenziali Honduras, in testa il candidato Asfura sostenuto da Trump Leggi anche: L’Honduras vota da 10 giorni. E premia il trumpiano Asfura Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Honduras: vince il conservatore Asfura, gradito a Trump; Elezioni in Honduras, vince Nasry Asfura: l’ombra di Trump e uno scrutinio durato un mese. Elezioni in Honduras, vince Nasry Asfura: l’ombra di Trump e uno scrutinio durato un mese - Nasry Asfura vince le elezioni in Honduras 2025 dopo uno scrutinio contestato. tag24.it

