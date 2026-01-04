In dieci un’ora crollo Ascoli con la Pianese

Nel match di oggi, la Pianese ha sconfitto l’Ascoli con il punteggio di 4-2. La partita, durata circa un'ora, ha visto i padroni di casa imporsi grazie a un’ottima prestazione collettiva. Di seguito i dettagli della formazione e le fasi salienti dell’incontro.

