In dieci un’ora crollo Ascoli con la Pianese
Nel match di oggi, la Pianese ha sconfitto l’Ascoli con il punteggio di 4-2. La partita, durata circa un'ora, ha visto i padroni di casa imporsi grazie a un’ottima prestazione collettiva. Di seguito i dettagli della formazione e le fasi salienti dell’incontro.
pianese 4 ascoli 2 PIANESE (3-4-2-1): Filippis; Ercolani, Gorelli, Chesti; Sussi, M. Bertini, Proietto, Martey (dal 17’ s.t. Amey); Tirelli (dal 49’ s.t. Peli), Puletto (dal 17’ s.t. Sodero); Bellini (dal 49’ s.t. Fabrizi). Panchina: T. Bertini, Reali, Balde, Simeoni, Chiavarino, Spinosa, Bigiardini, Nicastro, Xhani. All. Birindelli ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Alagna, Curado, Rizzo, Guiebre; Milanese (dal 35’ s.t. Ndoj), Corradini (dal 31’ s.t. Bando); Silipo (dal 31’ s.t. Oviszach), Rizzo Pinna (dal 31’ p.t. Pagliai), D’Uffizi; Chakir (dal 31’ s.t. Gori). Panchina: Brzan, Barosi, Nicoletti, Corazza, Menna, Cozzoli, Palazzino, Zagari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
