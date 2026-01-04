In cerca di una dieta post abbuffate? Perché scegliere quella Mediterranea

Cerchi una soluzione sana dopo le abbuffate? La Dieta Mediterranea si distingue come uno stile alimentare equilibrato e ricco di benefici, riconosciuto a livello internazionale. Secondo il neuroscienziato Domenico Praticò, direttore dell’Alzheimer’s Center, questa dieta rappresenta una delle opzioni più salutari al mondo, grazie alla sua vasta documentazione scientifica. Scegliere la Dieta Mediterranea significa adottare un’abitudine alimentare sostenibile e benefica per il benessere generale.

La 'regina delle diete' "merita di essere celebrata", oltre che scelta tutto l'anno. Parola del neuroscienziato Domenico Praticò, direttore dell'Alzheimer's Center at Temple e professore di Scienze Neurali presso la Lewis Katz School of Medicine della Temple University, a Philadelphia (Usa), che in piena fase 'buoni propositi' per l'anno appena iniziato sottolinea come "una vastissima letteratura scientifica ha dimostrato che la Dieta Mediterranea è una delle più salutari al mondo ". Seguire questo regime alimentare è "associato a una significativa riduzione del rischio di diverse malattie croniche, da quelle cardiovascolari, come l'infarto del miocardio, a quelle neurodegenerative, come la malattia di Alzheimer.

