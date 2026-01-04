In ballo la griglia playoff Megabox duello con Busto

Oggi si svolge una partita importante che potrebbe definire la composizione della griglia playoff. La sfida tra Megabox e Busto Arsizio rappresenta un momento chiave in questa fase della stagione, con implicazioni significative per il percorso delle due squadre. Un risultato favorevole potrebbe influenzare le posizioni e le opportunità di accesso alla fase successiva, rendendo questa partita particolarmente rilevante per gli appassionati e gli addetti ai lavori.

Oggi si potrebbe delineare la griglia playoff. Ecco perché la sfida con Busto Arsizio assume un sapore particolare. Alle 16 al Palas di Campanara la Megabox ospita l' Eurotek Leica. Un confronto diretto cruciale ai fini dell'ottenimento del miglior posto possibile nella griglia dei play-off. Manca ancora molto alla fine della regular season, ma per le tigri, al momento seste, fare risultato significherebbe ricaccerebbe ancora più indietro le avversarie, settime, che inseguono le tigri a -9 con quattro vittorie in meno. Seguiranno altre tre partite di grande importanza: le due degli ottavi di finale di Challenge Cup con le ungheresi del Fatum Nyíregyháza (andata in trasferta l'8 gennaio, ritorno a Pesaro il 14) e, in mezzo, la trasferta di campionato a Bergamo contro un'altra diretta concorrente nella lotta per i play-off.

