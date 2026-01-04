’In anticipo sul futuro’ Leocorno Novizi in scena

Leocorno e Novizi in scena rappresentano un’occasione per scoprire come il teatro continui a essere un mezzo autentico di comunicazione e condivisione. Attraverso la rappresentazione, si esprime la volontà di confrontarsi con il presente e di prepararsi alle sfide future, mantenendo viva la tradizione artistica e culturale. Un’opportunità per approfondire il valore dell’arte scenica come forma di aggregazione e riflessione.

Il teatro resta una delle espressioni più efficaci dell'aggregazione, del coraggio di mostrarsi e dell'esprimersi. Questa volta l'attenzione è per il Gruppo Novizi della Contrada del Leocorno, di scena al Teatro dei Rozzi mercoledì 7 gennaio (ore 21,15) con la commedia in due atti "In anticipo sul futuro" di Laura Ortensi. C'è una bella tradizione di palcoscenico per la Contrada di Pantaneto, come non ricordare negli anni novanta la presenza alla Rassegna del Teatro Contradaiolo del Teatro del Costone. È l'ingresso di tanti esordienti sul palcoscenico dei Rozzi, il teatro fatto in Contrada ha un suo valore ma sicuramente il teatro "vero" offre un altro brivido che questi ragazzi potranno (ri)provare.

