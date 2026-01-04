Imprenditori bergamaschi pronti a riaprire l’ex Globe di Piazza Dante
Imprenditori bergamaschi si preparano a riaprire l’ex Globe di Piazza Dante, con l’obiettivo di trovare una soluzione stabile. La proprietà valuterà quattro manifestazioni di interesse, sperando di superare un anno complesso. La volontà è di rilanciare la struttura offrendo un progetto duraturo che possa contribuire alla ripresa locale, mantenendo un approccio sobrio e concreto alla questione.
LA NOVITÀ. La proprietà sceglierà tra quattro manifestazioni di interesse. «Veniamo da un anno difficile, puntiamo a una soluzione duratura». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
