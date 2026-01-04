Impiegata la Bestia di Kandahar | ecco qual è il drone segreto che ha dato la caccia a Maduro

Recenti fonti statunitensi hanno svelato l’uso di un drone speciale, l’RQ-170 Sentinel, nell’operazione che ha portato alla cattura di Nicolas Maduro e Cilia Flores. Questa rivelazione, parte delle indagini sull’operazione Absolute Resolve, ha suscitato l’interesse di esperti e media. L’impiego di tecnologie avanzate come il Sentinel rappresenta un elemento chiave nel contesto di operazioni militari e di intelligence di alto livello.

Tra le rivelazioni pubblicate nelle ultime ore dai media Usa sull'operazione Absolute Resolve che ha portato alla cattura di Nicolas Maduro e di sua moglie Cilia Flores, quella del possibile impiego di un misterioso drone, l' RQ-170 Sentinel, sta attirando la curiosità degli addetti ai lavori, e non solo. Il velivolo senza pilota noto come la Bestia di Kadahar sarebbe stato avvistato per la prima volta nel 2007 in Afghanistan, dove fu schierato per monitorare i miliziani di Al Qaeda. Almeno un RQ-170 Sentinel, o forse due, dovrebbe aver preso parte alla missione in Venezuela, scrive il sito specializzato The War Zone.

