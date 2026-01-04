Imbarazzante il dominio del Napoli ha scherzato la Lazio | è finita 2-0 solo perché non ha voluto infierire

Nel match tra Napoli e Lazio, i partenopei hanno mostrato un netto predominio sul campo, conclusosi con un risultato di 2-0. La Lazio, pur subendo il controllo degli avversari, ha deciso di non approfittare delle occasioni per aumentare il punteggio. Quello che si è visto è stato un dominio che, per scelta, non si è trasformato in un risultato più ampio, lasciando spazio a una partita senza grandi sorprese.

Imbarazzante il dominio del Napoli, ha scherzato la Lazio: è finita 2-0 solo perché non hanno voluto infierire È la cronaca di un dominio. Un match che nelle arti marziali sarebbe stato sospeso alla mezz’ora per manifesta superiorità. Sembravano squadre di diversa categoria. Il Napoli ha scherzato la Lazio. L’ha messa all’angolo e quando ha voluto, ha sferrato i colpi del ko. Peraltro con due esponenti della retroguardia: Spinazzola calciatore che sa fare tutto, anche gol, e Rrahmani che ha appoggiato in porta un cross di Politano (che aveva servito pure l’assist del primo gol). Partita chiusa al minuto 32. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

