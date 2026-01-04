Imagine Dragons | la biografia

Gli Imagine Dragons sono un gruppo musicale statunitense noto per il loro stile che combina rock, pop e elettronica. Attivi dagli anni 2000, hanno ottenuto successo internazionale con numerosi singoli e album. La loro musica si distingue per melodie catchy e testi riflessivi, rendendoli uno dei gruppi più ascoltati nel panorama contemporaneo. La loro presenza in grandi eventi e le tournée mondiali testimoniano l’importanza nel panorama musicale attuale.

MILANO – Gli Imagine Dragons continuano a ridefinire la musica rock nel 21° secolo, riempiendo stadi e venue gigantesche (l'ultimo concerto in Italia al Circo Massimo di Roma davanti a oltre 70.000 spettattori) e infrangendo record dopo record. Il quartetto di Las Vegas si è fatto largo nella musica mondiale in questi oltre 10 anni di carriera, vincendo ai Grammy Awards e vendendo 98 milioni di dischi equivalenti nel mondo, accumulando 240 miliardi di stream totali e ottenendo solo in Italia 48 dischi di Platino (e 5 dischi Oro). Restano hit immortali brani come "Radioactive", "Believer", "Thunder" e "Demons".

