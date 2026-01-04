Ilary Blasi e Francesco Totti nuova battaglia legale sulla villa all’Eur

Ilary Blasi e Francesco Totti sono coinvolti in una nuova controversia legale riguardante la villa all’Eur, assegnata a Ilary. La separazione tra i due continua a suscitare attenzione, con questioni patrimoniali che emergono di recente. La vicenda evidenzia le complessità di una separazione che coinvolge aspetti familiari e immobiliari, rimanendo al centro dell’attenzione pubblica.

La separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti continua a far discutere. Nelle ultime settimane sarebbe emersa una nuova tensione legata alla villa all'Eur, assegnata alla conduttrice. Secondo quanto riportato da fonti giornalistiche nazionali, una parte del soffitto sarebbe crollata, rendendo necessario un intervento urgente. La questione avrebbe aperto un nuovo fronte legale tra gli ex coniugi, già coinvolti in diversi contenziosi. Al centro della vicenda ci sarebbe la responsabilità delle spese di manutenzione. Una situazione delicata, che si inserisce in un quadro già complesso.

