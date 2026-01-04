Ilaria Salis contro Meloni | Una vergogna essere rappresentati in questo modo
Ilaria Salis esprime forte disapprovazione nei confronti di Meloni, definendo la sua rappresentanza come una “vergogna”. La sua presa di posizione riflette il sentimento di molti cittadini che desiderano un’immagine più autentica e responsabile della politica. In un contesto di crescente attenzione alle figure pubbliche, le parole di Salis evidenziano il desiderio di trasparenza e rispetto nei confronti delle istituzioni.
“Le persone oneste non possono che provare vergogna e rabbia nell’essere rappresentate in questo modo. Questa politica estera, ipocrita e servile, costruita su un opportunismo di corto respiro, produrrà nel lungo periodo conseguenze disastrose anche per l’Italia e per l’Europa. Un diritto. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
