Il Volley Bergamo inizia il 2026 alla ChorusLife Arena | sfida a Chieri

Il Volley Bergamo 1991 apre il 2026 alla ChorusLife Arena con una nuova sfida del campionato di serie A1 contro Chieri. La partita segna l’inizio di un anno importante per la squadra, che si prepara ad affrontare la stagione con determinazione e concentrazione. La ChorusLife Arena si conferma come cornice di incontri di alto livello, offrendo un contesto ideale per le gare di volley femminile.

Il 2026 del Volley Bergamo 1991 riparte dalla ChorusLife Arena, pronta ad aprire le porte all’anno nuovo e a una nuova, speciale sfida del Campionato di serie A1, la quinta stagionale. Il match in programma domenica 4 gennaio alle 17:00 vedrà le rossoblù di fronte alla Reale Mutua Fenera Chieri. Le piemontesi, che non possono più essere considerate una novità tra le prime posizioni in classifica, si presenterà in città da quinta classificata e dopo la qualificazione alla Final Four di Coppa Italia strappata al tie break al quinto set a Busto Arsizio. Bergamo invece, dopo i quarti di Coppa Italia con Conegliano, si è concessa due giorni di riposo per ricaricare le batterie prima di tornare in palestra a preparare le prossime sfide. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

