Il video di un caminetto da dieci ore è stato visto più di 156 milioni di volte | quanto ha guadagnato
Un video di dieci ore di un caminetto scoppiettante ha recentemente conquistato il web, accumulando oltre 156 milioni di visualizzazioni. Questa popolarità ha suscitato interesse anche riguardo ai possibili guadagni generati, stimati in oltre un milione di euro. La vicenda evidenzia come contenuti semplici possano raggiungere un vasto pubblico e generare significativi ricavi, aprendo riflessioni sulle opportunità offerte dalla piattaforma di YouTube.
In questi giorni nel web è diventata virale la notizia secondo cui un video di YouTube, che non fa altro che riprodurre per dieci ore un caminetto scoppiettante, potrebbe aver guadagnato più di un milione di euro. Ecco cosa c'è di vero. 🔗 Leggi su Fanpage.it
