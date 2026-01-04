Il video di un caminetto da dieci ore è stato visto più di 156 milioni di volte | quanto ha guadagnato

Un video di dieci ore di un caminetto scoppiettante ha recentemente conquistato il web, accumulando oltre 156 milioni di visualizzazioni. Questa popolarità ha suscitato interesse anche riguardo ai possibili guadagni generati, stimati in oltre un milione di euro. La vicenda evidenzia come contenuti semplici possano raggiungere un vasto pubblico e generare significativi ricavi, aprendo riflessioni sulle opportunità offerte dalla piattaforma di YouTube.

