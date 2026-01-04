Il Venezuela dopo Maduro i 3 scenari della transizione | patto garantito dagli Usa regime militare o il colpo María Corina Machado

Il futuro del Venezuela dopo Maduro appare incerto e dipende da diversi scenari di transizione. Potrebbe emergere un patto garantito dagli Stati Uniti, instaurarsi un regime militare o avanzare un cambiamento guidato da María Corina Machado. La situazione rimane complessa, con influenze esterne e interne che plasmano le possibili evoluzioni politiche del paese, nel contesto delle tensioni e degli interessi internazionali nella regione.

Marco Rubio voleva la fine di Maduro. Aveva indicato i regimi comunisti caraibici come suoi principali obiettivi. Il blitz su Caracas conferma una strategia politica di lungo respiro: punta a delegittimarli, in attesa di un cambio di regime. Si tratta di una svolta epocale per la politica estera americana e per l’equilibrio latino-americano. In questa direzione è utile inquadrare gli attori in campo: il regime chavista, l’opposizione democratica, il governo di Trump. Gli altri, per ora, sono sullo sfondo (anche se i liberali latini sostengono Trump, mentre i progressisti lo contestano). (FILES) Venezuela's President Hugo Chavez (R) talks with his Foreign Affairs Minister Nicolas Maduro during the closing ceremony of the Climate Summit in Tiquipaya 12 km from Cochabamba, Bolivia on April 22, 2010. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

