Il vademecum per evitare brutte sorprese

Ecco il vademecum per evitare brutte sorprese: i cartellini devono mostrare chiaramente il prezzo pieno, quello ridotto e la percentuale di sconto applicata. Inoltre, è obbligatorio indicare anche il prezzo più basso praticato dal professionista ai clienti negli ultimi trenta giorni prima della riduzione. Questa normativa mira a garantire trasparenza e tutela dei consumatori, facilitando confronti e decisioni di acquisto consapevoli.

Cartellini. Deve indicare il prezzo pieno, quello ridotto e la percentuale di sconto applicata. Deve poi essere indicato, oltre a queste informazioni, anche il prezzo più basso applicato dal professionista alla generalità dei consumatori nei trenta giorni precedenti all'applicazione della riduzione del prezzo. Le uniche deroghe previste sono relative alla vendita di prodotti agricoli e alimentari deperibili. Consigli per gli acquisti. In linea di massima è preferibile evitare di acquistare nei punti vendita che non espongano la percentuale di sconto. Accade spesso che nei negozi vengano aggiunti, tra la merce in saldo, prodotti che non sono di fine stagione ma che, semplicemente, sono delle rimanenze di magazzino.

