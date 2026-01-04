Il Tropical Coriano torna in campo dopo la sosta natalizia per una sfida fondamentale nella corsa alla salvezza. La partita contro Tuttocuoio rappresenta un’occasione importante per i padroni di casa, che cercano di ottenere punti fondamentali in un match che potrebbe avere un peso determinante nel proseguo della stagione. Un incontro da non perdere per chi segue da vicino il campionato e le dinamiche delle squadre coinvolte.

E’ già un faccia a faccia per la salvezza decisivo quello che oggi attende il Tropical Coriano alla ripresa del campionato, dopo la sosta natalizia. La squadra di mister Scardovi, penultima della classe, dovrà fare i conti con quel Tuttocuoio che del girone D è la cenerentola. E per di più dovrà farlo allo stadio ’Grandi’ dove nell’intero girone d’andata capitan Anastasi e compagni hanno raccolto un solo punticino. Potrebbe riuscire, così, a sfatare più tabù in una giornata il Tropical che, però, ha qualche problema di troppo pensando agli uomini a disposizione di mister Scardovi. Soprattutto in difesa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Tropical prova a sfatare i tabù. Arriva la cenerentola Tuttocuoio

