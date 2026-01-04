Il tetto va a fuoco e lui resta ustionato

Nella tarda mattinata di ieri, sabato 3 gennaio, a Legos, vicino a Ledro, si è verificato un incendio che ha interessato il tetto di un edificio. Un uomo è rimasto ustionato durante l’incendio, suscitando preoccupazione tra i residenti e le autorità locali. L’intervento dei vigili del fuoco ha permesso di contenere i danni e di prestare assistenza alle persone coinvolte.

Sono stati momenti di forte apprensione quelli che si sono vissuti nella tarda mattinata di ieri, sabato 3 gennaio, a Legos, pochi passi da Ledro. Per cause ancora in via di chiarimento sono divampate delle fiamme sulla tettoia di un'abitazione, che si sono poi propagate rapidamente, arrivando a.

