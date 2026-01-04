Il tempo dei saldi Sconti invernali occasioni al via con tanti turisti

Sono iniziati i saldi invernali a Siena, offrendo opportunità di acquisto e occasioni per visitare il centro storico. La stagione, ormai avviata, attira numerosi turisti che approfittano delle promozioni per scoprire le bellezze della città. Un momento ideale per chi desidera combinare shopping e visita culturale, contribuendo a vivere l’atmosfera autentica di Siena durante questa fase dell’anno.

È iniziata la stagione dei saldi invernali a Siena e il 2026 è partito con le strade del centro storico affollate e piene di turisti. Sono numerosi anche i senesi presenti per via Banchi di Sopra, da sempre la strada principale della città non solo per quanto riguarda il commercio. Una mattinata, quella di ieri, che ha visto tante persone di tutte le età dirigersi in centro per fare compere: per la stragrande maggioranza si parla di abbigliamento, ma i saldi invernali interessano più o meno tutte le categorie di commercianti, anche enogastronomici come la storica pizzeria Poppi in Banchi di sotto, che mette in sconto i pezzi di pizza. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il tempo dei saldi. Sconti invernali, occasioni al via con tanti turisti Leggi anche: Scattano i saldi invernali. Entusiasmo per gli sconti, tanti vanno a caccia dell’affare Leggi anche: Saldi invernali 2026 al via in Puglia: tra occasioni, vetrine e caccia allo sconto Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Al via i saldi invernali, occasioni e sconti: giro di affari di 4,9 miliardi di euro; Saldi invernali 2026, quando iniziano in Emilia-Romagna: tutto quello che c’è da sapere; Al via i saldi invernali: si parte sabato 3 gennaio; Saldi invernali, cosa comprare a prezzo scontato per creare un «guardaroba intelligente e senza tempo». Scattano i saldi invernali. Entusiasmo per gli sconti, tanti vanno a caccia dell’affare - Tra chi cerca regali e chi si concede un acquisto personale, l’atmosfera è frenetica . msn.com

Saldi invernali 2026, il calendario completo delle regioni: le regole sugli sconti - Quando iniziano i saldi invernali 2026: il calendario regione per regione, le eccezioni e le regole su prezzi e sconti ... quifinanza.it

Saldi invernali 2026 calendario per regione e vademecum: la regola d’oro contro i finti sconti - Sulla carta l’Italia parte quasi in blocco, ma sul traguardo le differenze contano: alcune Regioni chiudono a metà febbraio, altre arrivano a marzo inoltrato e, in pochi casi, la disciplina è speciale ... italiaoggi.it

È già tempo di saldi, oggi il debutto. I commercianti di Macerata: «Troppo presto, meglio posticiparli» - facebook.com facebook

Archiviati i regali di Natale è già tempo di saldi: la stagione di sconti invernali prenderà ufficialmente il via oggi in Valle d'Aosta e domani nelle altre regioni. x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.