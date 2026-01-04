il tecnico inizia la nuova esperienza sulla panchina giallorossa a notaresco il primo ostacolo per la recanatese di pagliari

Il tecnico inizia la sua avventura sulla panchina giallorossa, con la sfida di Notaresco contro la Recanatese di Pagliari. Ricordando il precedente a Genzano di Roma, dove la squadra fu sconfitta 4-2 dal Cynthiabalonga, si apre un nuovo capitolo per il club, con l’obiettivo di affrontare con determinazione il primo ostacolo stagionale.

Allora fu Genzano di Roma e, per la verità, non finì benissimo con la Recanatese nettamente battuta, 4-2 dal Cynthiabalonga. Oggi Giovanni Pagliari riparte, nella sua nuova esperienza sulla panchina giallorossa, da Notaresco e, guardando a quel precedente, tutti gli scongiuri sono d’obbligo. In realtà la situazione attuale è ben peggiore di quella di 4 anni fa, quando la classifica non era brillantissima ma nemmeno allarmante, visto che sulla salvezza in pochi avevano dei dubbi. Adesso invece non c’è assolutamente tempo per "ambientarsi" perché, il fatto di aver girato a 15 punti, costringerà tutti ad uno sforzo estremo per tirarsi fuori dai guai. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

