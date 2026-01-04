Il tecnico del Leeds Farke | Pareggiare contro il Man Utd è sempre un buon punto

Il tecnico del Leeds Farke ha sottolineato l’importanza di ottenere un punto contro il Manchester United, evidenziando come un pareggio rappresenti sempre un risultato positivo in una sfida di questa rilevanza. Dopo la partita di domenica conclusasi 1-1, Farke ha commentato l’andamento della gara, sottolineando il valore di un risultato che può contribuire positivamente alla classifica del Leeds.

Notizia fresca giunta in redazione: Daniel Farke ha ricordato ai tifosi del Leeds United che un pareggio contro il Manchester United è “sempre un buon punto” dopo lo scontro di domenica tra i rivali terminato 1-1. Matheus Cunha ha trascinato gli ospiti al livello di Elland Road tre minuti dopo il gol di Brenden Aaronsen poco dopo l’ora. Cunha ha colpito il legno nella fase finale, ma il Leeds ha avuto le migliori possibilità nelle fasi finali, con Noah Okafor e Joel Piroe che si sono avvicinati. Anche Dominic Calvert-Lewin in forma aveva colpito il palo nel primo tempo, ma Farke, la cui squadra ora è a otto punti di vantaggio dagli ultimi tre, ha ritenuto che fosse importante non abbattersi troppo all’idea di raccogliere solo un punto contro la squadra di Ruben Amorim. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

