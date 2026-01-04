Agenore Maurizi, oggi squalificato, non sarà in panchina per la partita più importante dell’anno. La sfida contro la capolista Notaresco rappresenta un momento cruciale, soprattutto in assenza di Rovinelli, che ha costretto il tecnico a rivedere le strategie. Nonostante il rispetto per la squadra leader, Maurizi sottolinea la crescita della propria squadra e la possibilità di giocarsela fino in fondo.

È la partita più delicata dell’anno, la classica gara da cui passa un’intera stagione. Agenore Maurizi (oggi squalificato) ne è consapevole, a maggior ragione considerata l’ assenza in extremis di Rovinelli, che ha costretto il tecnico a rimescolare le carte: "Parliamo di un’assenza importante, sia in fase difensiva che in quella realizzativa, inutile nasconderlo. Però siamo abituati ad affrontare e superare queste avversità, quindi cercheremo di farlo anche stavolta. Dispiace, perché dovremo farne a meno per due settimane. Gelonese? Ha ripreso ad allenarsi, quindi penso che nel giro di dieci giorni lo avremo di nuovo a disposizione, visto che non sente più fastidio". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il tecnico biancorosso sconterà la squalifica rimediata a Notaresco: "La capolista? La rispettiamo, ma noi siamo cresciuti tanto». Maurizi in tribuna a soffrire per i suoi ragazzi: "Petito è una soluzione, Ostiamare quadrata»

