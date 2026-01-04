L’opera di Bartolomeo della Gatta, maestro del Quattrocento apprezzato da Vasari, rappresenta un importante esempio di arte rinascimentale in Italia. La sua figura è stata rivalutata grazie anche a iniziative come la mostra del 1930 a Arezzo, curata da Mario Salmi, che contribuì a riscoprire il suo talento e il valore della sua scuola artistica, inserendolo nel panorama culturale del suo tempo.

Fornasari Nel Palazzo Pretorio di Arezzo, nel 1930, Mario Salmi curò la mostra di Bartolomeo della Gatta e della sua scuola, rivalutando con lungimiranza un artista all’epoca poco noto e creando un evento culturale importante in linea con le tendenze di studio e di ricerca più in voga in quegli anni. Dopo la mostra tornarono alla luce affreschi rimasti nascosti per secoli. Nel 1933, sotto lo scialbo, fu ritrovato dal canonico Ferruccio Bigi il bellissimo affresco con San Lorenzo nella Badia delle Sante Flora e Lucilla, -da poco restaurato grazie all’impegno del Rotary Arezzo Est con il contributo della Chimet, -che è tutt’oggi da ritenere la prima opera dipinta da Bartolomeo per Arezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il talento di Bartolomeo. Il riscatto di Della Gatta il maestro del ’400 apprezzato da Vasari

Leggi anche: Distretto calzaturiero, il 'Talento per la Scarpa' 2025 arriva da Avezzano: è Laura Bartolomeo

Leggi anche: Laura Bartolomeo talento doppio: dopo la scarpa anche il tacco

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Il talento di Bartolomeo. Il riscatto di Della Gatta il maestro del ’400 apprezzato da Vasari.

Bartolomeo della Gatta, Rinascimento ritrovato - Una mostra di primavera, «diffusa» nel cuore della Toscana, su un pittore straordinario che insieme con Piero della Francesca, Luca Signorelli e Beato Angelico ha costruito la bellezza di un’epoca. panorama.it

Grazie di cuore per questo Capodanno indimenticabile Un enorme grazie alla band dei Glamour live music Glamour Live Music, che con la loro energia e il loro talento hanno fatto ballare e cantare tutti. Grazie al Comune Comune di San Bartolomeo al M - facebook.com facebook