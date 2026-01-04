Il supertestimone che può incastrare Maduro | chi è Hugo Armando Carvajal Barrios l’ex spia di Caracas arrestata dagli Usa

Hugo Armando Carvajal Barrios, ex ufficiale dei servizi segreti venezuelani, è considerato un testimone chiave nel caso contro Nicolás Maduro. Arrestato negli Stati Uniti, potrebbe fornire dettagli importanti sulle attività del governo venezuelano. La sua testimonianza potrebbe influenzare significativamente il procedimento legale in corso, offrendo uno sguardo interno sulle dinamiche del potere a Caracas.

Un supertestimone pronto a raccontare a raccontare ai giudici americani tutti i segreti del potere di Nicolas Maduro. È questa, secondo quanto scrive Newsweek, l’arma segreta in mano a Washington per inchiodare il deposto presidente venezuelano di fronte alla giustizia americana. E l’identikit porta a uno dei nomi di peso tra gli epurati dall’ex leader: Hugo Armando Carvajal Barrios, ex capo dell’intelligence militare venezuelana. L’ex spia venezuelana era stata cacciata proprio da Maduro con l’accusa di tradimento, ma ad arrestarlo erano stati gli Stati Uniti. Proprio lo svolgimento del progetto a suo carico ha fatto ipotizzare i reporter che l’uomo possa aver barattato la sua testimonianza con un possibile sconto di pena: lui stesso, a giugno, si è dichiarato colpevole di reati che prevedono l’ ergastolo e sono analoghi a quelli contestati al leader venezuelano, è citato nel capo di imputazione ma non è ancora stato condannato, segno che i procuratori potrebbero volerlo far testimoniare contro Maduro prima di decidere il suo destino. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

