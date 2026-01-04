Il Sudamerica rifornirà gli Usa e addio green

L'intervento degli Stati Uniti in Venezuela rappresenta un cambiamento nelle politiche energetiche e geopolitiche della regione. Con questa operazione, gli USA riaffermano il controllo sulle risorse del Sudamerica, segnando la fine della transizione energetica e rafforzando la loro posizione rispetto alla Cina. Questo scenario evidenzia una strategia volta a garantire approvvigionamenti e influenze geopolitiche, modificando gli equilibri nel continente e nel rapporto con le risorse naturali.

L’operazione di Trump in Venezuela lancia un duplice messaggio: da un lato, segna il ritorno del petrolio e la fine della transizione; dall’altro, conferma la strategia degli States sulle risorse del subcontinente per affrancarsi dalla Cina, non più tollerata nel «giardino di casa». L’estrazione del presidente venezuelano Nicolás Maduro e di sua moglie, Cilia Flores, avvenuta con una fulminea azione militare mirata, apre a scenari inediti nel prossimo futuro. L’operazione era nell’aria, dopo che per mesi la tensione tra Washington e Caracas era salita costantemente, anche se non era prevista in questi termini e con questa rapidità. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Il Sudamerica rifornirà gli Usa e addio green Leggi anche: Gli Usa non sfondano in Sudamerica: il Cile va al ballottaggio e l’Ecuador dice “no” alle basi militari di Washington Leggi anche: Investindustrial rifornirà gli scaffali di Walmart

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.