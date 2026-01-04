Il sorriso di un bambino in ospedale mi ricorda che la vita è fragile e bellissima

Il sorriso di un bambino in ospedale rappresenta la forza e la speranza che accompagnano momenti difficili. Roberto Esposito, donatore di midollo e membro della nazionale «La Mitica» composta anche da guariti, testimonia come il coraggio e la solidarietà possano fare la differenza. Questa storia ci ricorda che, anche nelle sfide più dure, la vita mantiene la sua fragile bellezza.

Terapia del sorriso: arrivano le videochiamate dei clown per stare accanto ai bambini in ospedale - La Fondazione Dottor Sorriso resta accanto ai bambini in ospedale anche durante l’emergenza Coronavirus: i pazienti pediatrici potranno ricevere la Terapia del Sorriso a distanza, videochiamando i ... disabili.com

Pediatria. Fondazione Abio, la campagna per donare un sorriso ai bambini in ospedale - Corsi di formazione per i volontari, sale gioco e ambienti a misura di famiglia, per aiutare i piccoli pazienti a superare il trauma del ricovero. quotidianosanita.it

