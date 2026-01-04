Il sorriso di un bambino in ospedale mi ricorda che la vita è fragile e bellissima
Il sorriso di un bambino in ospedale rappresenta la forza e la speranza che accompagnano momenti difficili. Roberto Esposito, donatore di midollo e membro della nazionale «La Mitica» composta anche da guariti, testimonia come il coraggio e la solidarietà possano fare la differenza. Questa storia ci ricorda che, anche nelle sfide più dure, la vita mantiene la sua fragile bellezza.
LA STORIA. Roberto Esposito, donatore di midollo, gioca ne «La Mitica», la nazionale che comprende anche i guariti. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
